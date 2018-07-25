Деми Ловато пришла в себя после передозировки
25 июля 2018, 9:35
Ранее певицу госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса. Она была в бессознательном состоянии.
Представитель певицы и актрисы Деми Ловато заявил, что она уже пришла в сознание, её близкие находятся рядом и поддерживают. Тетя Деми, Керисса Данн, опубликовала в социальных сетях, что Деми "бодрствует".
Деми была в понедельник, 23 июля, на дне рождения друга в Западном Голливуде, сообщает TMZ. По информации издания, она долгое время боролась с наркотической зависимостью.
Ранее Лайф сообщал, что певицу госпитализировали после передозировки. Певице стало плохо, когда она находилась у себя дома в Голливуде.