Деми Ловато пришла в себя после передозировки

Представитель певицы и актрисы Деми Ловато заявил, что она уже пришла в сознание, её близкие находятся рядом и поддерживают. Тетя Деми, Керисса Данн, опубликовала в социальных сетях, что Деми "бодрствует".

Деми была в понедельник, 23 июля, на дне рождения друга в Западном Голливуде, сообщает TMZ. По информации издания, она долгое время боролась с наркотической зависимостью.