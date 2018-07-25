Ср, 25.07.2018
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Деми Ловато пришла в себя после передозировки

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Demi Lovato

ФОТО: Scanpix

Ранее певицу госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса. Она была в бессознательном состоянии.

Представитель певицы и актрисы Деми Ловато заявил, что она уже пришла в сознание, её близкие находятся рядом и поддерживают. Тетя Деми, Керисса Данн, опубликовала в социальных сетях, что Деми "бодрствует".

Деми была в понедельник, 23 июля, на дне рождения друга в Западном Голливуде, сообщает TMZ. По информации издания, она долгое время боролась с наркотической зависимостью.

Ранее Лайф сообщал, что певицу госпитализировали после передозировки. Певице стало плохо, когда она находилась у себя дома в Голливуде.

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