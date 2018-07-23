Жестокая месть. Жена увидела, как муж изменяет ей и протаранила лобовое стекло его автомобиля

Когда жена поймала на измене своего мужа, то ярость буквально её ослепила. Женщина набросилась на автомобиль супруга, внутри которого он находился вместе с любовницей, и со всей дури начала бить по лобовому стеклу. Ошарашенным очевидцам оставалось только снимать происходящее на камеру, так как сил у разъяренной женщины не убавлялось, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в китайском городе Нанкине. На кадрах видно, как женщина сидит на капоте черного Audi и не перестает кричать: "Открой дверь! Я поймаю любовницу!". Тем не менее машина продолжает двигаться вперед, и только на перекрестке супруг набирается смелости и выходит из авто. После чего пара начала ссориться на обочине дороги и обиженная жена прибегла к рукоприкладству.