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  • Жестокая месть. Жена увидела, как муж изменяет ей и протаранила лобовое стекло его автомобиля

Жестокая месть. Жена увидела, как муж изменяет ей и протаранила лобовое стекло его автомобиля ВИДЕО!

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ФОТО: Скриншот видео

После к ссоре подключились очевидцы, которые открыли дверь пассажирского места и стали оскорблять любовницу, пишет Лайф.

Когда жена поймала на измене своего мужа, то ярость буквально её ослепила. Женщина набросилась на автомобиль супруга, внутри которого он находился вместе с любовницей, и со всей дури начала бить по лобовому стеклу. Ошарашенным очевидцам оставалось только снимать происходящее на камеру, так как сил у разъяренной женщины не убавлялось, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в китайском городе Нанкине. На кадрах видно, как женщина сидит на капоте черного Audi и не перестает кричать: "Открой дверь! Я поймаю любовницу!". Тем не менее машина продолжает двигаться вперед, и только на перекрестке супруг набирается смелости и выходит из авто. После чего пара начала ссориться на обочине дороги и обиженная жена прибегла к рукоприкладству.

Очевидцы, которые наблюдали за происходящим, открыли дверь машины и стали оскорблять любовницу. В итоге все трое были доставлены в полицейский участок.

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