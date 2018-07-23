Фото: Волочкова в старом лифчике оседлала банан

Анастасия Волочкова продолжает радовать своих подписчиков задорными и оригинальными фотографиями с отдыха. На очередном снимке она предстала в своем успевшем запомниться поклонникам зеленом купальнике.

Оригинальности кадру придал тот факт, что танцовщица села на свой знаменитый шпагат. При этом сделал она это верхом на банане – хорошо знакомом отдыхающим у моря аттракционе. Другие отдыхающие, ставшие невольными свидетелями представления балерины, также попали в кадр.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jul 22, 2018 at 7:07am PDT

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jul 21, 2018 at 12:58am PDT

Анастасия Волочкова выложила еще несколько фотографий с отдыха. В частности она показала свой новый узорчатый полупрозрачный купальник.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jul 21, 2018 at 12:58am PDT

Отметим, Анастасия Волочкова часто выкладывает на своей странице фотографии, на которых она предстает перед зрителями в крошечных купальниках. Один из самых частых "гостей" таких снимков – зеленое бикини, предпочтение которому она отдала и на этот раз.