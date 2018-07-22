Проблемы с Прилучным сильно ударили по состоянию Муцениеце

Агата Муцениеце, для которой последние месяцы были полны переживаний из-за проблем в браке и смерти бабушки, рассказала, что набрала вес. Теперь она вынуждена прятать лишние килограммы под просторной одеждой. Впрочем, это подходит для ее работы – участие в новом проекте требовало некой солидности, ведь играть придется женщину среднего возраста, а не молодую девушку. Набрать вес ее попросили по итогам прошедшего кастинга.

Теперь Агата весит больше, чем перед началом съемок в телешоу "Голос.Дети". Именно после этого ее раскритиковали за лишний вес и она села на жесткую диету, совместив это с занятиями спортом. "Моя цель 54 килограмма", – говорила тогда актриса. В настоящее время она вынуждена отказаться от режима, как того требует новая роль. "Сейчас я вешу уже 60 килограммов, но я ловко маскирую это одеждой", - рассказывает Агата.

Помимо перехода в другую весовую категорию актриса сменила и цвет волос. Блондинка сделала каре, а потом перекрасилась в огненный красный цвет. Что, по мнению, поклонников, добавило ей жесткости.

A post shared by Agata M (@agataagata) on Jul 18, 2018 at 7:13am PDT

Отметим, что ранее Аагата рассказала, что переживала в браке с актером Павлом Прилучным непростой период. Виной тому, по ее словам, темперамент обоих. Но сейчас все позади, утверждает она.