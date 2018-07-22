Дима Билан открыл собственный отель

Дима Билан один из самых популярных и востребованных артистов своего поколения, абсолютная звезда, чей рабочий график расписан на месяцы вперед. Но оказалось, кроме музыки, артиста волнуют и другие сферы деятельности.

Он рассказал своим поклонникам, что вместе с родственниками занялся гостиничным бизнесом и показал собственный отель, который обустраивал и готовил к эксплуатации три года. Любопытно, что Дима не стал делать рекламу гостинице, не уточнил ни название, ни точное местоположение. Но отметил статус и доступность отеля – три звезды и «для народа».

«Вместе с родственником-компаньоном открыл гостиницу в Подмосковье, один из самых востребованных жанров мини-отелей, вошедших в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм. Демократичный отель «три звезды», на 29 полноценных номера. Доступно, чисто, пройдены все комиссии и главное для людей. Реклама есть там, где должна быть. Этот доступный сегмент, бюджетный, не нуждается в рекламе на luxury-ресурсах, но может быть и озвучу в свое время. Три года работали с компаньоном над этим проектом», – написал Билан.

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Jul 20, 2018 at 9:07am PDT

Дима провел видео-экскурсию по гостинице. Это оказался действительно небольшой трехэтажный коттедж, окруженный зелеными деревьями, с непритязательной архитектурой. Номера, которые показал Билан, светлые с новой мебелью и свежей отделкой. Оказалось, что гостиница функционирует уже почти 12 месяцев и вполне успешно. «На самоокупаемость выходит. Еще будем дорабатывать дорогу. Для меня лично – это новое и трепетное занятие! Это только начало», – рассказал Билан.

Подписчики отметили преимущества мини-отеля, заметик, что номера не похожи на те, в которых обычно останавливается сам артист. Впрочем, большинство пользователей все-таки заинтересовались отелем, как потенциальные клиенты.