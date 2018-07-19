Сегодня все получится! Читай гороскоп на 19 июля

Дева

Непросто найти общий язык с окружающими, и даже любимый человек едва ли сможет правильно понять, сколь многочисленны и разнообразны устремления вашей души. Сильно выражено стремление к новым знаниям и впечатлениям, возникает желание кардинально изменить жизнь, избежать рутины, бесконечного повторения разнообразных дел.

Очень высок творческий потенциал, интуиция остра и безошибочна. Принятые в этот день решения будут верными, однако воплотить их в жизнь удастся несколько позже, не стоит спешить. Чрезвычайно удачно сложатся любые поездки.

Весы

Весам придется взять на себя ответственность за атмосферу в семье: отношения с родственниками нестабильны, и только вам по силам сохранить мир, несмотря на все существующие разногласия. Значительно лучше обстоят дела в сфере романтических привязанностей – здесь явно доминируют позитивные тенденции, что позволяет говорить о благоприятных переменах и осуществлении давних желаний. Тем, кто стремится к новым знакомствам, звезды советуют принимать более активное участие в общественной жизни: момент для этого наступил чрезвычайно благоприятный.

День подходит для любых спокойных занятий, работы по дому, учебы и творчества. В путешествиях возможны проблемы, досадные недоразумения, однако едва ли они будут иметь серьезные последствия.

Скорпион

Этот день благоприятен для общения, однако звезды советуют Скорпионам воздержаться от посещения сомнительных увеселительных заведений – к представителям данного знака тянутся самые разнообразные особы, в том числе и те, чьи помыслы отнюдь не безупречны. Очень приятными будут встречи с друзьями и родственниками.

Творческие люди смогут найти новых почитателей своих талантов, да и вообще этот день не обойдется без признания заслуг Скорпионов. Можно договариваться с новыми знакомыми о сотрудничестве, причем высока вероятность, что именно в ходе совместной деятельности вы сможете проявить себя с лучшей стороны.

Стрелец

День непростой. Стрельцам стоит поберечь себя – в связи со снижением жизненного тонуса вероятно ухудшение самочувствия и настроения. Кроме того, вероятны проблемы в общении с новыми знакомыми, неприятные встречи. Старайтесь избегать тесных контактов с людьми, которые вызывают у вас раздражение и антипатию: интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше.

Финансовая картина также неоднозначна. С одной стороны, вас ожидают значительные расходы; с другой – можно не сомневаться в том, что жалеть о потраченных деньгах не придется. Не стоит отказывать себе в исполнении маленьких и больших желаний: сегодня ваша потребность в позитивных эмоциях весьма высока.

Козерог

Козерогам следует обратить особое внимание на развитие романтических и семейных отношений. Существует опасность разногласий с самыми близкими людьми, именно теми, кого вы обычно понимаете с полуслова и на чью поддержку привыкли рассчитывать. Не стоит в этот день выяснять отношения, обсуждать острые проблемы, позволять себе резкие критические высказывания. Чем более сдержанно и спокойно вы себя ведете, тем меньшее влияние окажут на вас негативные тенденции.

Удачный день для любых финансовых дел, заключения сделок, продажи имущества. Высок жизненный потенциал, вы полны обаяния, легко находите общий язык с новыми знакомыми.

Водолей

Удачный день, который будет легким и приятным благодаря сильному влиянию позитивных тенденций. Водолеи смогут добиться успехов практически в любом деле, достижение поставленных целей будет даваться им легко. Вероятны многообещающие знакомства, день подходит для начала как романтических, так и дружеских отношений. Прислушивайтесь к своей интуиции, но и советы близких не оставляйте без внимания – они тоже будут весьма полезны.

Поездки подарят массу приятных эмоций, активный отдых будет способствовать улучшению настроения и самочувствия. Покупки окажутся выгодными, эксперименты с имиджем дадут восхитительный результат.

Рыбы

Рыб ожидает хороший день, хоть и не слишком богатый на события, но приятный и довольно интересный. Высок жизненный тонус, самочувствие будет хорошим, а настроение – стабильным. Можно заниматься трудными, утомительными делами; единственно, пожалуй, обязательное условие – ваш искренний интерес и неподдельный энтузиазм. Чрезвычайно удачными и выгодными обещают быть незапланированные, спонтанные покупки.