Что с ней случилось?! Пользователи Сети обсуждают, как сильно постарела и изменилась Алина Кабаева

Кроме того, бывшая фигуристка не так часто появляется в сводках светской хроники, поэтому любое изменение как в стиле, так и во внешности отмечаются поклонниками, как говорится, с первого взгляда. Так, например, стиль Кабаевой неоднократно подвергался критике. Комментирующие недоумевали, как при ее возможностях можно одеваться безвкусно и порой нелепо.

Однако находились и защитники Алины, отмечавшие, что, скорее всего, внимание спортсменки сфокусировано на более важных для нее вещах, нежели чем стиль и тренды.

На днях Кабаева в одном из интервью рассказала, что ей приснился вещий сон. Мол, она знала о победе российской сборной над Испанией. Пока одни восхищались экстрасенсорными способностями фигуристки, другие внимательно изучили ее внешний вид.

A post shared by Life | Новости (@lifenews_ru) on Jul 14, 2018 at 12:47pm PDT

То ли злую шутку сыграло освещение, то ли Кабаева просто не выспалась, но комментирующие сошлись во мнении, что Алина сильно постарела. Нашлись и те, кто предположил, что фигуристка переборщила с "уколами красоты".