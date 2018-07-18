Что с ней случилось?! Пользователи Сети обсуждают, как сильно постарела и изменилась Алина Кабаева

Алине Кабаевой в мае 2018 года исполнилось 35 лет. Алина Кабаева – персона весьма скрытная, и о ее личной жизни практически ничего неизвестно. Наверное, по этой причине интерес публики к ней чрезвычайно повышен, пишет Лайф.
Кроме того, бывшая фигуристка не так часто появляется в сводках светской хроники, поэтому любое изменение как в стиле, так и во внешности отмечаются поклонниками, как говорится, с первого взгляда. Так, например, стиль Кабаевой неоднократно подвергался критике. Комментирующие недоумевали, как при ее возможностях можно одеваться безвкусно и порой нелепо.
Однако находились и защитники Алины, отмечавшие, что, скорее всего, внимание спортсменки сфокусировано на более важных для нее вещах, нежели чем стиль и тренды.
На днях Кабаева в одном из интервью рассказала, что ей приснился вещий сон. Мол, она знала о победе российской сборной над Испанией. Пока одни восхищались экстрасенсорными способностями фигуристки, другие внимательно изучили ее внешний вид.
То ли злую шутку сыграло освещение, то ли Кабаева просто не выспалась, но комментирующие сошлись во мнении, что Алина сильно постарела. Нашлись и те, кто предположил, что фигуристка переборщила с "уколами красоты".
"Как страшно выглядит вблизи... и очень старомодная женщина", "Губы накачала, еле разговаривает", "Алина уже не та", - пишут комментаторы.