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  • Ужасная причина, по которой трагически умершую красавицу-эстонку почти месяц не могут похоронить в Эстонии

Ужасная причина, по которой трагически умершую красавицу-эстонку почти месяц не могут похоронить в Эстонии

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ФОТО: Erakogu

Около месяца назад стало известно о смерти молодой матери и жительницы Эстонии Герти за границей. Но благодаря неравнодушным людям удалось собрать необходимую сумму, и ее прах скоро будет захоронен на родине. 

В конце июня спутник жизни эстонки Герти сообщил, что молодая и красивая мать не смогла справиться с жизненными трудностям, а депрессия и стресс ее сломили окончательно. Молодая женщина за короткий период потеряла мать и брата. 

Для транспортировки праха на родину и дальнейшего захоронения понадобились большие деньги. Возлюбленный Герти Даниэль Чилкотт объявил в системе GoFundMe сбор средств, и вот, наконец, необходимая сумма в 3 тысячи и 415 фунтов стерлингов собрана. 

У Герти осталась маленькая дочь Белла, возлюбленный и отец. 

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