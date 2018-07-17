Ужасная причина, по которой трагически умершую красавицу-эстонку почти месяц не могут похоронить в Эстонии
17. июль 2018, 17:48
Около месяца назад стало известно о смерти молодой матери и жительницы Эстонии Герти за границей. Но благодаря неравнодушным людям удалось собрать необходимую сумму, и ее прах скоро будет захоронен на родине.
В конце июня спутник жизни эстонки Герти сообщил, что молодая и красивая мать не смогла справиться с жизненными трудностям, а депрессия и стресс ее сломили окончательно. Молодая женщина за короткий период потеряла мать и брата.
Для транспортировки праха на родину и дальнейшего захоронения понадобились большие деньги. Возлюбленный Герти Даниэль Чилкотт объявил в системе GoFundMe сбор средств, и вот, наконец, необходимая сумма в 3 тысячи и 415 фунтов стерлингов собрана.
У Герти осталась маленькая дочь Белла, возлюбленный и отец.