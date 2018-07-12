О выходке принцессы Шарлотты гудят все британские СМИ

9 июля состоялось крещение младшего сына герцогов Кембриджских — принца Луи. Впервые после рождения малыша семья появилась на публике в полном составе: Уильям, Кейт, Джордж, Шарлотта и, конечно, братец Луи, пишет Ofigenno.com.

Поклонники сразу принялись обсуждать, на кого похож малыш. Большинство сошлось на мысли, что всё-таки на маму, так как в Сети недавно всплыли фото с крещения Кейт, которое состоялось 20 июня 1982 года (за день до появления на свет ее будущего супруга принца Уильяма!).

А вот на кого похожа принцесса Шарлотта, кажется, ясно всем. Несмотря на детский возраст, девчушка уже не раз показывала бунтарский характер, просто вылитая прабабушка!

В очередной раз малышка оказалась в центре внимания на крещении братика. Принцесса вела себя, как и подобает монаршей особе: первой протянула руку для приветствия архиепископу Кентерберийскому.

Однако пристальное внимание папарацци рассердило даже кроху. Она решила напомнить журналистам, что на праздничный прием по поводу крестин в Кларенс-хаус они не приглашены, и обратилась к прессе с такими словами: «You're not coming».

Перевести это можно как «Вас не звали», «Вас не приглашали» или «Дальше вы не пройдете». Показала, кто есть кто! Да уж, за словом в карман маленькая принцесса не лезет.