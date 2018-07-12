Фото: у Дмитрия Шепелева появился второй ребенок

Дмитрий Шепелев ушел в отпуск. Свободные дни популярный телеведущий и шоумен проводит в Италии. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он выложил снимок, сделанный, судя по указанной геолокации, в Тоскане. На фото довольный Шепелев запечатлен с двумя детьми.

"Мои долгожданные сладкие дни", – коротко подписал кадр Дмитрий. Поклонники немедленно рассыпались в комплиментах и пожеланиях. "Наслаждайтесь!", "Такие счастливые!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хорошо отдохнуть!!!", "Счастья вам!)", "Какие молодцы, отдыхаете", – высказались подписчики.

Некоторые фанаты поинтересовались у Шепелева, что за второй ребенок с ним. Видимо, пользователи сделали вывод, что одним из малышей является сын Дмитрия, пятилетний Платон, которого ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске, а вот наличие второго ребенка их озадачило. "Это что, второй ребенок у Шепелева?", "Откуда второй ребенок?", "Шепелев с двумя детьми теперь?", "Лучше бы не с двумя детьми, а с ребенком и любимой женщиной", – высказались пользователи Сети.

Мои долгожданные сладкие дни Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 11 Июл 2018 в 4:02 PDT