Американская инди-фолк группа Fleet Foxes оставила жителей Эстонии с носом

Группа опубликовала это сообщение у себя на странице в соцсети Facebook и извинилась перед эстонскими поклонниками.

Все купленные в интернете и в кассах города билеты можно вернуть и получить деньги назад, сообщает Menu.err.ee.

Ближайший концерт группы состоится 12 августа на фестивале Flow в Хельсинки.