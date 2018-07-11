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  • Американская инди-фолк группа Fleet Foxes оставила жителей Эстонии с носом

Американская инди-фолк группа Fleet Foxes оставила жителей Эстонии с носом

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ФОТО: Facebook

12 августа в концертном зале Alexela в Таллинне должна была выступить американская инди-фолк группа Fleet Foxes, но музыканты сообщили, что концерт отменен по непредвиденным обстоятельствам. 

Группа опубликовала это сообщение у себя на странице в соцсети Facebook и извинилась перед эстонскими поклонниками. 

Все купленные в интернете и в кассах города билеты можно вернуть и получить деньги назад, сообщает Menu.err.ee.

Ближайший концерт группы состоится 12 августа на фестивале Flow в Хельсинки. 

Подробнее с творчеством коллектива можно ознакомиться в видеоролике ниже! 

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