Американская инди-фолк группа Fleet Foxes оставила жителей Эстонии с носом
11. июль 2018, 9:49
12 августа в концертном зале Alexela в Таллинне должна была выступить американская инди-фолк группа Fleet Foxes, но музыканты сообщили, что концерт отменен по непредвиденным обстоятельствам.
Группа опубликовала это сообщение у себя на странице в соцсети Facebook и извинилась перед эстонскими поклонниками.
Все купленные в интернете и в кассах города билеты можно вернуть и получить деньги назад, сообщает Menu.err.ee.
Ближайший концерт группы состоится 12 августа на фестивале Flow в Хельсинки.
Подробнее с творчеством коллектива можно ознакомиться в видеоролике ниже!