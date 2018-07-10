Оставшийся без работы Тарасов не может продать квартиру, где жил с Бузовой, и снижает цену

Как стало известно, «Локомотив» все еще не продлил контракт с Тарасовым, срок которого закончился 30 июня. По слухам, спортсмен не согласился на уменьшение зарплаты вдвое, и теперь его будущее в клубе под вопросом, пишет Soulpost.ru.

В поисках дохода Дмитрий, судя по всему, даже снизил цену на элитные четырехкомнатные апартаменты в Москве, где он жил с бывшей женой Ольгой Бузовой. В декабре 2017-го квартира была выставлена на продажу за 70 миллионов, а теперь она продается за 65 млн.

Апартаменты, кстати, включают гардеробную, детскую и кабинет. Квартиру обустраивала сама Бузова. Видимо, потому Тарасов с новой супругой и решил жить в загородном доме.