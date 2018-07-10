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  • Оставшийся без работы Тарасов не может продать квартиру, где жил с Бузовой, и снижает цену

Оставшийся без работы Тарасов не может продать квартиру, где жил с Бузовой, и снижает цену

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Дмитрий Тарасов

ФОТО: Emrah Gurel/AP/Scanpix

Дмитрий Тарасов переживает не лучшие времена для своих финансов. На носу немалые траты, связанные с рождением ребенка, а футболист остался без работы.

Как стало известно, «Локомотив» все еще не продлил контракт с Тарасовым, срок которого закончился 30 июня. По слухам, спортсмен не согласился на уменьшение зарплаты вдвое, и теперь его будущее в клубе под вопросом, пишет Soulpost.ru. 

В поисках дохода Дмитрий, судя по всему, даже снизил цену на элитные четырехкомнатные апартаменты в Москве, где он жил с бывшей женой Ольгой Бузовой. В декабре 2017-го квартира была выставлена на продажу за 70 миллионов, а теперь она продается за 65 млн.

Апартаменты, кстати, включают гардеробную, детскую и кабинет. Квартиру обустраивала сама Бузова. Видимо, потому Тарасов с новой супругой и решил жить в загородном доме.

Фотографии квартиры можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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