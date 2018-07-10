Фото: Меган Маркл удивила выбором наряда для церемонии крещения принца Луи

9 июля состоялась закрытая церемония крещения принца Луи, который появился на свет 23 апреля. На таинство были приглашены только ближайшие родственники герцогов Кембриджских и крестные малыша, пишет Ofigenno.com.
Нельзя не обратить внимание на заметно посвежевшую Кейт Миддлтон, ведь во время ее прошлого официального выхода на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл она выглядела слегка измученной и уставшей.
Для важного события герцогиня Кембриджская выбрала светлый наряд от Alexander McQueen и элегантную оригинальную шляпку от Jane Taylor. В этот день она затмила всех других дам на таинстве!
Порадовала стильным луком и мама герцогини. Кэрол Миддлтон пожаловала на крещение третьего внука в голубом платье марки Suzannah и эффектной шляпке в тон. Глядя на 63-летнюю женщину, становится понятно, от кого ее дочерям досталась такая хорошая фигура.
В менее удачном образе появилась герцогиня Сассекская. Меган сделала ставку на элегантное оливковое платье американского бренда Ralph Lauren, которое в сочетании с ее смуглой кожей смотрелось мрачновато для такого светлого праздника. Наряд она дополнила шляпкой от Stephen Jones, туфлями, перчатками и клатчем того же цвета.
Кстати говоря, герцоги Сассекские пришли на крещение не с пустыми руками. Принц Гарри приобрел своему племяннику редкое издание книги Алана Милна «Винни-Пух», которое стоило больше 10 тысяч долларов.
Крещение маленького принца Луи прошло в непринужденной обстановке, но с соблюдением всех королевских традиций. Пусть малыш и его семья будут здоровыми и счастливыми!