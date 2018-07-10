Фото: Меган Маркл удивила выбором наряда для церемонии крещения принца Луи

Нельзя не обратить внимание на заметно посвежевшую Кейт Миддлтон, ведь во время ее прошлого официального выхода на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл она выглядела слегка измученной и уставшей.

Для важного события герцогиня Кембриджская выбрала светлый наряд от Alexander McQueen и элегантную оригинальную шляпку от Jane Taylor. В этот день она затмила всех других дам на таинстве!

ФОТО: JWMAL2 / MEGA

Порадовала стильным луком и мама герцогини. Кэрол Миддлтон пожаловала на крещение третьего внука в голубом платье марки Suzannah и эффектной шляпке в тон. Глядя на 63-летнюю женщину, становится понятно, от кого ее дочерям досталась такая хорошая фигура.

В менее удачном образе появилась герцогиня Сассекская. Меган сделала ставку на элегантное оливковое платье американского бренда Ralph Lauren, которое в сочетании с ее смуглой кожей смотрелось мрачновато для такого светлого праздника. Наряд она дополнила шляпкой от Stephen Jones, туфлями, перчатками и клатчем того же цвета.

Кстати говоря, герцоги Сассекские пришли на крещение не с пустыми руками. Принц Гарри приобрел своему племяннику редкое издание книги Алана Милна «Винни-Пух», которое стоило больше 10 тысяч долларов.