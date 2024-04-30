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ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА Супермодель Алессандра Амбросио снялась полностью обнаженной

Limon.ee
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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио. Фото: MICHAEL TRAN

43-летняя супермодель показала пикантный снимок.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной. 43-летняя манекенщица порадовала поклонников пикантным снимком, разместив его в своих социальных сетях.

Красотка запечатлена на фоне скалы. Обнаженная женщина, распустив волосы, прикрывается руками.

«Благодарна за каждое дерево, каждый океан, каждое живое существо. Каждый день - День Земли, когда мы дорожим и защищаем свой дом!» - подписала Алессандра Амбросио свой пост.

Черно-белый снимок вызвал волну восхищения среди поклонников супермодели. Восхищаемся и мы!

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