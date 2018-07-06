Дочь Волочковой разбилась при падении с лошади

"Конный спорт – это серьезная вещь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). К которой нужно подходить с ответственностью. Ведь спорт – это сложная и упорная работа. В которой конечно бывают травмы. И я столкнулась с этим. Упала с лошади. Но знаете, я горда тем, что упала я именно за работой. За отработкой новых элементов. Я рада, что все произошло именно так, а не за походом домой или еще как. Все так, как должно быть", – написала девушка под фото.

Ниже Ариадна отметила, что, несмотря на падение с большой высоты и травму, она не теряет силы духа. Ведь она чувствует постоянную поддержку со стороны тренера. Она поблагодарила наставницу за знания, которые получила. "Она моя вторая мама. Я проводила с ней целый день и весь вечер и набралась от нее очень многому. И даже после падения с лошади, по ее совету, я встала и села обратно в седло", – отметила дочь балерины.

Ариадна посоветовала всем, кто только начинает заниматься конным спортом, не обращать внимания на травмы. Сама девушка мечтает побыстрее поправиться и возобновить тренировки.