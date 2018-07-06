Почему летом особенно хочется секса

Ученые, наконец, выяснили, почему людям особенно сильно хочется секса в летние месяцы. Как оказалось, дело не только в легкой одежде - или ее фактическом отсутствии, пишут Дни.ру.
Исследование проводили ученые Гарвардской школы здравоохранения, своей работе они привлекли сотрудников госпиталя в Бостоне. Они установили, что либидо человека зависит от солнечного света и температуры воздуха.
Естественных причин для повышения сексуально влечения летом больше, чем зимой: люди много времени проводят на свежем воздухе. Солнечный свет способствует выработке гормона серотонина, что само по себе вызывает ощущение удовольствия.
Вдобавок лучи солнца понижают уровень мелатонина – гормона, который способствует крепкому сну – следовательно, и сонливость снижается. Ну а малое количество одежды – как на себе, так и на представителях противоположного пола – добавляет остроты ощущениям, передает Рен ТВ.