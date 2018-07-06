Почему летом особенно хочется секса

Исследование проводили ученые Гарвардской школы здравоохранения, своей работе они привлекли сотрудников госпиталя в Бостоне. Они установили, что либидо человека зависит от солнечного света и температуры воздуха.

Естественных причин для повышения сексуально влечения летом больше, чем зимой: люди много времени проводят на свежем воздухе. Солнечный свет способствует выработке гормона серотонина, что само по себе вызывает ощущение удовольствия.