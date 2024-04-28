ГОРОСКОП НА 28 АПРЕЛЯ У Овнов насыщенный и яркий день, а Скорпионов ждут беспокойные события

Вторая половина дня – время, когда могут возникать разногласия и споры. Порой трудно противостоять соблазнам. Некоторые люди говорят или делают то, о чем вскоре начинают жалеть. Старайтесь не горячиться. В ваших силах сохранить самообладание и сгладить все острые углы.

Овен

Насыщенный и яркий день. Вы с энтузиазмом беретесь за дела, в том числе те, к которым прежде не решались подступиться. Сейчас многое дается легко. Вы не тратите силы напрасно, интуиция безошибочно подсказывает, на чем нужно сосредоточиться. Охотно помогают старые знакомые; им нравятся ваши идеи. Вся вторая половина дня благоприятна для творчества. Вы покажете окружающим, на что способны, и приятно удивите многих. Не стесняйтесь рассказывать знакомым о своих победах и достижениях: многим интересно будет узнать об этом.

Телец

Вы хорошо ладите с людьми. Удается найти подход к тем, кто обычно очень требователен, настроен критически и всегда замечает чужие недостатки. Легко одержать верх в спорах, причем вы доказываете свою правоту, никого не обижая. Это очень нравится окружающим, многие захотят познакомиться с вами поближе. Не исключено начало дружеских отношений или романтических историй. Вы быстро понимаете, что на душе у окружающих, и легко находите подход к каждому. Могут появиться какие-то новые интересы, которые значительно расширят ваш круг общения.

Близнецы