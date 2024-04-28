Стоит серьезно отнестись к любым идеям, которые появляются сегодня. Сейчас они могут казаться фантастическими, странными; но чуть позже появится шанс воплотить их в жизнь. Удается творчески подойти ко многим делам, в том числе самым простым, рутинным. Часто именно это позволяет достичь успеха, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 28 АПРЕЛЯ ⟩ У Овнов насыщенный и яркий день, а Скорпионов ждут беспокойные события
Вторая половина дня – время, когда могут возникать разногласия и споры. Порой трудно противостоять соблазнам. Некоторые люди говорят или делают то, о чем вскоре начинают жалеть. Старайтесь не горячиться. В ваших силах сохранить самообладание и сгладить все острые углы.
Овен
Насыщенный и яркий день. Вы с энтузиазмом беретесь за дела, в том числе те, к которым прежде не решались подступиться. Сейчас многое дается легко. Вы не тратите силы напрасно, интуиция безошибочно подсказывает, на чем нужно сосредоточиться. Охотно помогают старые знакомые; им нравятся ваши идеи. Вся вторая половина дня благоприятна для творчества. Вы покажете окружающим, на что способны, и приятно удивите многих. Не стесняйтесь рассказывать знакомым о своих победах и достижениях: многим интересно будет узнать об этом.
Телец
Вы хорошо ладите с людьми. Удается найти подход к тем, кто обычно очень требователен, настроен критически и всегда замечает чужие недостатки. Легко одержать верх в спорах, причем вы доказываете свою правоту, никого не обижая. Это очень нравится окружающим, многие захотят познакомиться с вами поближе. Не исключено начало дружеских отношений или романтических историй. Вы быстро понимаете, что на душе у окружающих, и легко находите подход к каждому. Могут появиться какие-то новые интересы, которые значительно расширят ваш круг общения.
Близнецы
Благоприятный день для общения. Особенно полезно обсуждать рабочие вопросы, говорить о бизнесе; вам наверняка предложат помощь или дадут отличные советы. Многие Близнецы поймут, как справиться с делом, которому было отдано немало сил. Однако сложности могут возникнуть там, где нужно долго сохранять сосредоточенность, высокую концентрацию внимания. Трудно не отвлекаться. Вероятны успехи в учебе. Это касается в первую очередь тех, кто уже начинал освоение какой-то дисциплины, но вынуждены был прерваться. Сейчас можно вернуться к таким занятиям; успехи не заставят себя ждать.
Рак
Плодотворный день. Будет шанс добиться если не грандиозного успеха, то заметного прогресса во многих делах. Для этого вам не требуется помощь; вы и сами со многим отлично справляетесь. Важно правильно расставлять приоритеты, не тратить время и энергию на пустяки. День отлично подходит для общения с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы. Можно узнать массу полезных вещей. Будет возможность завязать какие-то приятные знакомства. Вы на многих производите хорошее впечатление, часто находите подход к людям, с которыми обычно никто не ладит.
Лев
Нужно успеть многое. Вы правильно распоряжаетесь своим временем, стараетесь не тратить его на пустяки. Это удается, но порой требует усилий. Соблазнов и искушений сегодня будет немало. Возможны незапланированные встречи; не исключено, что напомнят о себе какие-то старые знакомые. День подходит для учебы. Вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным. День благоприятен для общения с новыми знакомыми. Вы легко находите к ним подход. А вот с близкими не всегда удается найти общий язык. Могут некстати вспоминаться давние разногласия и обиды. Постарайтесь сгладить острые углы.
Дева
Насыщенный день. Он не лишен трудностей, но вы находите способ преодолеть им. Многим Девам помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допускают серьезных ошибок. Вероятны приятные события в семье, какие-то хорошие новости, касающиеся ваших близких. Вторая половина дня подходит для покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать. Некоторые представители знака найдут способ поднять настроение близким, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Будет возможность укрепить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Весы
Начало дня благоприятно для общения. Можно обсуждать очень серьезные вопросы, не опасаясь, что дело закончится конфликтом. Вы легко находите подход к разным людям, многих понимаете с полуслова. Не исключено, что именно в это время будут достигнуты какие-то важные договоренности, касающиеся сотрудничества. Для большинства Весов вторая половина дня будет удачной: она обещает успех в сложных делах, дает шанс достичь давно поставленных целей. Но важно рассчитывать только на свои силы, не ждать помощи со стороны.
Скорпион
Беспокойный день. Не всем представителям знака удается сохранить душевное равновесие, некоторые Скорпионы не в ладу ни с собой, ни с другими. Но конфликтов не возникает; окружающие понимают, что с вами лучше не ссориться, и стараются идти на уступки. Будьте особенно деликатны с самыми близкими людьми, постарайтесь не ранить их необдуманными словами. Полезно будет вернуться к каким-то старым делам. Довести их до конца проще, чем преуспеть в чем-то совершенно новом. Наверняка окажется полезным опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не наделаете глупостей.
Стрелец
Старайтесь не рисковать там, где без этого можно обойтись. Осторожность, предусмотрительность и внимание к деталям позволяют избежать многих неприятных моментов. Полезно будет прислушаться к советам людей, опыту которых вы доверяете. Лучше заниматься знакомыми делами, потому что разобраться в чем-то новом вы едва ли сможете быстро. Вторая половина дня подходит для отдыха. Достаточно сделать небольшую паузу в делах, чтобы восстановить силы, почувствовать себя гораздо бодрее и энергичнее. Удастся по-иному взглянуть на многие вещи, которые прежде казались очевидными.
Козерог
Вы многому учитесь, получаете полезную информацию, часто замечаете то, чего не увидели другие. Старайтесь никуда не торопиться. Обдуманные шаги позволяют добиться отличных результатов, а вот то, что делается сгоряча, чаще ведет к неудачам. Возможны необычные происшествия, странные совпадения. Поначалу они могут встревожить вас, но позже вы увидите и хорошую сторону. Необычные встречи, запоминающиеся знакомства вероятны во второй половине дня. Часто вам достаточно пары минут, чтобы правильно оценить человека, которого вы видите впервые.
Водолей
Не тревожьтесь. Если вы будете сохранять спокойствие и постараетесь смотреть на вещи позитивно, день сложится очень удачно. Порой на пути возникают трудности, но они не заставят вас отступить или отказаться от задуманного. Действуйте, и у вас все получится! Одни Водолеи осуществят старые планы, другие сосредоточатся на реализации новых идей. Но все представители знака будут довольны тем, чего смогли добиться. Во второй половине дня хорошо пройдут встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Можно обсудить какие-то общие планы, договориться о совместных поездках.
Рыбы
Все хорошо. Не тревожьтесь по пустякам, думайте о том, что в ваших руках. Можно добиться больших успехов. Часто оказываются полезными знания, полученные раньше. Благодаря им, а также здравому смыслу и жизненному опыту, вы принимаете верные решения, достигаете давно поставленных целей. Возможны денежные поступления. Вторая половина дня подходит для покупок и сделок. Вы не торопитесь с решениями, стараетесь изучить все предложения и выбрать из них лучшее. Некоторые Рыбы получат полезные советы и прислушаются к ним.