Психологи рассказали, почему люди устают в отпуске сильнее, чем на работе

Ученые из Тильбурского университета объяснили, почему люди могут уставать во время отпуска сильнее, чем во время работы, сообщает The Sun.

В первую очередь таким «недугом» страдают те, кто подвержен «досуговой болезни». Эти люди настолько сильно перегружают свой организм на работе, что чувствуют накопленную усталость, а то и вовсе заболевают в самом начале отпуска.

Сильная усталость во время отпуска также объясняется ежедневным недосыпом. При этом, даже если в ходе отпуска продолжительность сна увеличивается, организм всё равно чувствует слабость.