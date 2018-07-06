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Психологи рассказали, почему люди устают в отпуске сильнее, чем на работе

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Отпуск. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lim Yongtick / PantherMedia / Lim Yongtick

Во всем виновата «досуговая болезнь», недосып, алкоголь, новое место сна и щитовидная железа.

Ученые из Тильбурского университета объяснили, почему люди могут уставать во время отпуска сильнее, чем во время работы, сообщает The Sun.

В первую очередь таким «недугом» страдают те, кто подвержен «досуговой болезни». Эти люди настолько сильно перегружают свой организм на работе, что чувствуют накопленную усталость, а то и вовсе заболевают в самом начале отпуска.

Сильная усталость во время отпуска также объясняется ежедневным недосыпом. При этом, даже если в ходе отпуска продолжительность сна увеличивается, организм всё равно чувствует слабость.

Ещe среди причин подобного явления называют употребление алкоголя, который не способствует спокойному сну, а также недостаток йода с последующими сбоями в работе щитовидной железы, провоцирующими появление синдрома хронической усталости.

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