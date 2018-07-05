Ратаковски обезоружила поклонников, появившись в «кольчуге» без лифчика

27-летняя американская супермодель и любимица пользователей "Инстаграма" выбрала весьма необычный наряд для посещения вечеринки Vogue во время Недели моды во Франции, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.
Знойной брюнетке не привыкать дразнить поклонников соблазнительной фигурой в купальниках, но этот наряд, кажется, бьёт все рекорды. Эмили появилась в весьма экстравагантном виде на улицах Парижа и сразу привлекла внимание папарацци.
К строгому чёрному брючному костюму девушка решила добавить немного небрежности. И оказалась просто во всеоружии. Она надела металлический топ, который напоминает кольчугу. Причём на голое тело. Грудь по бокам скрывал только пиджак. Кто устоит против такой атаки?
В одном из интервью изданию InStyle Эмили объяснила, откуда у неё довольно свободное отношение к обнажённому человеческому телу.
"Я проводила много времени на Мальорке, Испания, с моими родителями я действительно хорошо знакома с человеческим телом. И не стесняюсь, и не боюсь своего", - сказала модель.
Судя по всему, Эмили действительно любит пляжный отдых. Недавно она вернулась из Греции, где в том числе веселилась на яхте с моделью Джиджи Хадид. Брюнетка за время отпуска успела продемонстрировать не один комплект купальников и занялась продвижением своего бренда Inamorata. По словам модели, она всегда была неравнодушна к этому предмету одежды. Девушка даже бросила Калифорнийский университет, где изучала изобразительное искусство, чтобы посвятить себя модельному делу.
"Я всегда любила купальники — это большая часть моего Instagram и моего образа жизни. (...) Это было своего рода мечтой — основать собственную линию"