Ратаковски обезоружила поклонников, появившись в «кольчуге» без лифчика

Знойной брюнетке не привыкать дразнить поклонников соблазнительной фигурой в купальниках, но этот наряд, кажется, бьёт все рекорды. Эмили появилась в весьма экстравагантном виде на улицах Парижа и сразу привлекла внимание папарацци.

К строгому чёрному брючному костюму девушка решила добавить немного небрежности. И оказалась просто во всеоружии. Она надела металлический топ, который напоминает кольчугу. Причём на голое тело. Грудь по бокам скрывал только пиджак. Кто устоит против такой атаки?

В одном из интервью изданию InStyle Эмили объяснила, откуда у неё довольно свободное отношение к обнажённому человеческому телу.

"Я проводила много времени на Мальорке, Испания, с моими родителями я действительно хорошо знакома с человеческим телом. И не стесняюсь, и не боюсь своего", - сказала модель.

Судя по всему, Эмили действительно любит пляжный отдых. Недавно она вернулась из Греции, где в том числе веселилась на яхте с моделью Джиджи Хадид. Брюнетка за время отпуска успела продемонстрировать не один комплект купальников и занялась продвижением своего бренда Inamorata. По словам модели, она всегда была неравнодушна к этому предмету одежды. Девушка даже бросила Калифорнийский университет, где изучала изобразительное искусство, чтобы посвятить себя модельному делу.