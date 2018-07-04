Фото: смотри, как проходит Õllesummer

«Конечно, мы празднуем юбилей в кругу друзей, которых у нас, к счастью, много и с ними всегда можно от души посмеяться. Увидим, что сегодняшний праздник нам принесет», - сказала главный организатор фестиваля Õllesummer Марье Хансар.