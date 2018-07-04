Фото: смотри, как проходит Õllesummer Гостей угощают именинным тортом, а хедлайнер сегодняшнего дня - Franz Ferdinand
4. июль 2018, 19:25
Начиная с сегодняшнего дня на Певческом поле в Таллинне проходит трехдневный фестиваль Õllesummer, который отметит свой 25 день рождения рекордно-длинным 25-метровым тортом.
Официальное открытие фестиваля состоится сегодня, 4 июля, в 19.30. Все гости фестиваля смогут угоститься праздничным тортом.
Украшать торт организаторам фестиваля Марье Хансар и и Тармо Тувике будут помогать Ану Саагим, Уудо Сепп, Сюнне Валтри и Эдвин Петров.
«Конечно, мы празднуем юбилей в кругу друзей, которых у нас, к счастью, много и с ними всегда можно от души посмеяться. Увидим, что сегодняшний праздник нам принесет», - сказала главный организатор фестиваля Õllesummer Марье Хансар.