Фото-гооол! Сергей Лазарев показал интимные кадры с супругой Игоря Акинфеева

Певец тогда познакомился с женой футболиста Игоря Акинфеева, Екатериной. Но тогда у нее еще не было романа с талантливым спортсменом.

Лазареев написал: «Вот это поворот, а я и забыл. Ведь жена Игоря Акинфеева – Екатерина снималась в моем клипе на песню «Вспоминай». Помните такой? Ох, жаркий был клип и очень чувственный».