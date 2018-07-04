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  • Фото-гооол! Сергей Лазарев показал интимные кадры с супругой Игоря Акинфеева

Фото-гооол! Сергей Лазарев показал интимные кадры с супругой Игоря Акинфеева

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Игорь Акинфеев отправил Испанию домой.

ФОТО: Victor R. Caivano/AP/Scanpix

Певец Сергей Лазарев опубликовал в своем микроблоге скриншоты из старого клипа на песню «Вспоминай».

Певец тогда познакомился с женой футболиста Игоря Акинфеева, Екатериной. Но тогда у нее еще не было романа с талантливым спортсменом. 

Лазареев написал: «Вот это поворот, а я и забыл. Ведь жена Игоря Акинфеева – Екатерина снималась в моем клипе на песню «Вспоминай». Помните такой? Ох, жаркий был клип и очень чувственный».

ФОТО: Кадры из клипа

ФОТО: Кадры из клипа

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