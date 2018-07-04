Фото-гооол! Сергей Лазарев показал интимные кадры с супругой Игоря Акинфеева
4. июль 2018, 12:59
Певец Сергей Лазарев опубликовал в своем микроблоге скриншоты из старого клипа на песню «Вспоминай».
Певец тогда познакомился с женой футболиста Игоря Акинфеева, Екатериной. Но тогда у нее еще не было романа с талантливым спортсменом.
Лазареев написал: «Вот это поворот, а я и забыл. Ведь жена Игоря Акинфеева – Екатерина снималась в моем клипе на песню «Вспоминай». Помните такой? Ох, жаркий был клип и очень чувственный».