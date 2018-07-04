Шестнадцатилетняя звезда Instagram чудом выжила в ДТП, потеряв лучшую подругу

Звезда Instagram поделилась шокирующей фотографией из больницы, на которой голова девушки перевязана, а на еe теле повсюду видны ссадины.

Джейми Беннетт попала в страшное ДТП, в котором потеряла лучшую подругу. 16-летняя блогерша из штата Джорджия рассказала подписчикам о том роковом дне, который навсегда изменил еe жизнь, сообщает Daily Mail.

«Мы просто хотели проехать по улице, опустив окна, чтобы из машины вылетел жук. Все произошло за один удар сердца», – рассказала после аварии Джейми Беннетт

Девушка попала в аварию в субботу вечером. Помимо нее, в салоне находились еще три человека.

«Мы все пели, и Брук высунула голову из окна навстречу ветру. В тот день у нее была самая широкая улыбка. Но через мгновение мы оказались в канаве», – рассказала Джейми подробности страшного ДТП.