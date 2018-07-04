Ср, 4.07.2018
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Шестнадцатилетняя звезда Instagram чудом выжила в ДТП, потеряв лучшую подругу «Мы просто хотели, чтобы из машины вылетел жук»

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ФОТО: instagram

Девушка рассказала, что если бы машина перевернулась еще один раз, то, вероятнее всего, она была бы уже мертва.

Звезда Instagram поделилась шокирующей фотографией из больницы, на которой голова девушки перевязана, а на еe теле повсюду видны ссадины.

Джейми Беннетт попала в страшное ДТП, в котором потеряла лучшую подругу. 16-летняя блогерша из штата Джорджия рассказала подписчикам о том роковом дне, который навсегда изменил еe жизнь, сообщает Daily Mail.

«Мы просто хотели проехать по улице, опустив окна, чтобы из машины вылетел жук. Все произошло за один удар сердца», – рассказала после аварии Джейми Беннетт

Девушка попала в аварию в субботу вечером. Помимо нее, в салоне находились еще три человека.

«Мы все пели, и Брук высунула голову из окна навстречу ветру. В тот день у нее была самая широкая улыбка. Но через мгновение мы оказались в канаве», – рассказала Джейми подробности страшного ДТП.

Если бы машина перевернулась еще раз, вероятнее всего, Джейми тоже могла погибнуть, вылетев через открытый люк. Неизвестно, что привело к аварии. Полицейские ведут расследование. Двое других старшеклассников получили ранения, не угрожающие жизни. 

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