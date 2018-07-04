Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Читайте гороскоп на 4 июля

Овен

Память Овнов на удивление избирательна: сегодня представители данного знака готовы забыть обо всем, что им хоть в какой-то мере неприятно, чтобы погрузиться в развлечения, порадовать себя и друзей. В общем-то, в такой позиции нет ничего плохого, но вот любимый вами человек не склонен разделять ее; вы услышите немало упреков в легкомыслии, непредусмотрительности, чрезмерном и безосновательном оптимизме.

Ваши шутки не всегда беззлобны, ироничные замечания могут ранить чувствительных и впечатлительных близких. Звезды советуют вести активный образ жизни, не отказываться от занятий спортом и подвижных игр на свежем воздухе.

Телец

День связан с трудностями и мелкими недоразумениями, которые вы легко и изящно преодолеваете, из любой ситуации выходя победителем. Настроение улучшается с каждым часом, вы находите способ порадовать и себя, и окружающих. Нежелательно браться за трудные и масштабные дела, приступать к занятиям, которые потребуют приложения значительных усилий; все, что связано с крупными расходами, звезды также советуют отложить.

Возможны разногласия с родственниками, особенно представителями старшего поколения. Вы готовы идти на уступки, но не нарушите важных для вас принципов – вполне оправданная и выигрышная позиция, со временем это станет очевидным.

Близнецы

Благоприятный день. Единственная сфера, в которой будет заметно влияние негативных тенденций, это отношения с родственниками. На семейных праздниках могут возникнуть досадные недоразумения, да и вообще поладить будет не слишком легко. В остальном же звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы реализовать свои давние замыслы и воплотить в жизнь смелые идеи.

Масса удачных совпадений ожидает тех, кто готов посвятить этот день выполнению профессиональных обязанностей, учебе или коммерческой деятельности. Звезды говорят о высокой вероятности удачных сделок и обещают немало многообещающих знакомств тем, кто стремится к общению.

Рак

Ракам нельзя впадать в уныние: день пройдет хорошо, если вы справитесь с плохим настроением и настроитесь на позитивный лад. Очень важно спокойно воспринимать критику. Не стоит игнорировать советы друзей и любимого человека, но выполнять рекомендации можно лишь после того, как вы обдумаете их: нести ответственность за совершенные поступки придется вам, а не кому-то другому.

Вероятно появление новых интересов у тех, кто в последнее время страдал от однообразия жизни и обилия скучных повседневных дел. У вас есть шанс сделать этот день ярким и запоминающимся, порадовать близких приятными эмоциями; действуйте, и не позволяйте неприятным происшествиям вам помешать!

Лев