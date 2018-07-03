Похоронили там же, где и сына: в Калифорнии родственники простились с умершим отцом Майкла Джексона ГАЛЕРЕЯ!
3. июль 2018, 17:27
В понедельник, 2 июля, состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона Джо Джексоном, который умер 27 июня в результате прогрессирующей болезни, сообщает 24tv.ua.
Церемония была частной и закрытой от прессы. Об этом сообщает издание TMZ.
Джо Джексона похоронили на том же кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, где похоронен его сын Майкл Джексон.
На прощание собрались дочь Джо певица Джанет Джексон с маленьким сыном и другие родственники музыкального менеджера.
Отмечается, что общественная служба состоится в ближайшее время.
Фотографии с церемонии прощания можно посмотреть вверху новости.