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  • Похоронили там же, где и сына: в Калифорнии родственники простились с умершим отцом Майкла Джексона

Похоронили там же, где и сына: в Калифорнии родственники простились с умершим отцом Майкла Джексона ГАЛЕРЕЯ!

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В понедельник, 2 июля, состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона Джо Джексоном, который умер 27 июня в результате прогрессирующей болезни, сообщает 24tv.ua.

Церемония была частной и закрытой от прессы. Об этом сообщает издание TMZ.

Джо Джексона похоронили на том же кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, где похоронен его сын Майкл Джексон.

На прощание собрались дочь Джо певица Джанет Джексон с маленьким сыном и другие родственники музыкального менеджера.

Отмечается, что общественная служба состоится в ближайшее время.

Фотографии с церемонии прощания можно посмотреть вверху новости.

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