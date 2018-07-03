Похоронили там же, где и сына: в Калифорнии родственники простились с умершим отцом Майкла Джексона

Церемония была частной и закрытой от прессы. Об этом сообщает издание TMZ.

Джо Джексона похоронили на том же кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, где похоронен его сын Майкл Джексон.

На прощание собрались дочь Джо певица Джанет Джексон с маленьким сыном и другие родственники музыкального менеджера.

Отмечается, что общественная служба состоится в ближайшее время.