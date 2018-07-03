Запомни эту цифру: ученые узнали о пользе шести чашек кофе в день

Употребление шести чашек кофе в день предположительно снижает вероятность преждевременной смерти на 16%. Результаты исследований Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения США опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.

С 2006-го по 2016 год специалисты отмечали состояние здоровья 500 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет. У всех пациентов спрашивали, сколько чашек они выпивали в день.