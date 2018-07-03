Вт, 3.07.2018
Репортаж с Дворцовой площади: смотри, как российские суперзвезды развлекали выпускников на «Алых Парусах» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Запомни эту цифру: ученые узнали о пользе шести чашек кофе в день

Запомни эту цифру: ученые узнали о пользе шести чашек кофе в день

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кофе. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Показатель не зависел от того, пили ли пациенты напиток растворимый, молотый кофе или напиток без кофеина.

Употребление шести чашек кофе в день предположительно снижает вероятность преждевременной смерти на 16%. Результаты исследований Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения США опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.

С 2006-го по 2016 год специалисты отмечали состояние здоровья 500 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет. У всех пациентов спрашивали, сколько чашек они выпивали в день.

Отмечается, что те, кто пили до восьми чашек в день, сокращали риск преждевременной смерти на 14%. Пациенты, употреблявшие шесть чашек в день, снижали на 16%. Люди, выпивавшие пять и меньше чашек кофе в день, снижали риск в меньшей степени.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ