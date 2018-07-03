Запомни эту цифру: ученые узнали о пользе шести чашек кофе в день

Показатель не зависел от того, пили ли пациенты напиток растворимый, молотый кофе или напиток без кофеина.
Употребление шести чашек кофе в день предположительно снижает вероятность преждевременной смерти на 16%. Результаты исследований Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения США опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.
С 2006-го по 2016 год специалисты отмечали состояние здоровья 500 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет. У всех пациентов спрашивали, сколько чашек они выпивали в день.
Отмечается, что те, кто пили до восьми чашек в день, сокращали риск преждевременной смерти на 14%. Пациенты, употреблявшие шесть чашек в день, снижали на 16%. Люди, выпивавшие пять и меньше чашек кофе в день, снижали риск в меньшей степени.