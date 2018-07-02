Волочкова приняла толпу радостных болельщиков за своих фанатов

Очередная публикация в "инстаграме" Анастасии Волочковой вызвала шквал критики её же подписчиков. На этот раз артистка решила воспользоваться случаем и предложила фото с собой радующимся победе над сборной Испанией болельщикам.

"Так получилось, что люди, проходящие по переулку, где я с друзьями радовалась победе наших, спешили сфотографироваться со мной. Простите, что не всем уделила время".

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jul 1, 2018 at 6:58pm PDT

Чтобы прекратить поток обвинений в том, что она пытается подменить всеобщую радость от победы наших футболистов на внимание к собственной персоне, Волочкова отключила комментарии к данной публикации. Тем не менее у пользователей соцсетей этот пост вызвал негодование.

"Анастасия, футбол — это общий праздник! Прекратите зацикливаться на себе и порадуйтесь со всеми, а не устраивайте собственный бенефис, пользуясь моментом"