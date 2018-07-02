Волочкова приняла толпу радостных болельщиков за своих фанатов

Экс-балерина решила воспользоваться моментом и превратила праздник футбола в автограф-сессию, пишет Лайф.
Очередная публикация в "инстаграме" Анастасии Волочковой вызвала шквал критики её же подписчиков. На этот раз артистка решила воспользоваться случаем и предложила фото с собой радующимся победе над сборной Испанией болельщикам.
"Так получилось, что люди, проходящие по переулку, где я с друзьями радовалась победе наших, спешили сфотографироваться со мной. Простите, что не всем уделила время".
Чтобы прекратить поток обвинений в том, что она пытается подменить всеобщую радость от победы наших футболистов на внимание к собственной персоне, Волочкова отключила комментарии к данной публикации. Тем не менее у пользователей соцсетей этот пост вызвал негодование.
"Анастасия, футбол — это общий праздник! Прекратите зацикливаться на себе и порадуйтесь со всеми, а не устраивайте собственный бенефис, пользуясь моментом"
"Это очень смешно! Толпу болельщиков сборной она превратила в толпу своих фанатов против их воли! Вуа-ха-ха-ха!"