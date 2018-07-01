После разрыва с невестой Тимати подарил кольцо другой

Российская публика успела привыкнуть к непростым личным историям звезд шоу-бизнеса, поэтому любые долгосрочные отношения своих кумиров поклонники воспринимают едва ли ни как гарантию скорой свадьбы. Например, модель Анастасию Решетову некоторые пользователи Сети успели назвать невестой рэпера Тимати.

Впрочем, все разговоры о грядущей свадьбе моментально прекратились, едва появились слухи о расставании возлюбленных. Аргументы у сторонников этой теории железные – молодые люди почти синхронно удалили друг друга из друзей в Instagram, а также избавились от всех совместных фото. Однако официального подтверждения разрыва до сих пор не поступало.

Тем временем сам Тимати успел подарить кольцо другой. Хотя это еще ни о чем не говорит, ведь счастливой обладательницей роскошного подарка стала его дочь Алиса. Трогательное семейное видео опубликовала на своей странице мать рэпера Симона Юнусова.

Некоторые пользователи Сети обратили внимание на то, что перед надеванием кольца на палец дочери Тимати упомянул о том, что его пришлось подгонять под размер. Из-за этого они пришли к выводу, что изначально музыкант планировал вручить этот презент вовсе не ей, а Анастасии Решетовой.

Другие комментаторы отметили, что подгонка кольца под размер пальца – стандартная практика, поскольку в ювелирных магазинах просто не делают модели сразу на все размеры. Впрочем, большинство подписчиков Симоны Юнусовой и вовсе решили обойти эту тему стороной, сосредоточившись на главном – восхищении трогательных отношений между Тимати и его дочерью.