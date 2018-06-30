Сб, 30.06.2018
Мать троих детей! Эта красотка из Эстонии завоевала титул «Миссис ФОТО» на мировом конкурсе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Огонь! Эрна Хуско показала свой фирменный знак - попу!

Огонь! Эрна Хуско показала свой фирменный знак - попу!

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ФОТО: Erakogu

Фитнесс-красотка Эрна Хуско проводит свой отпуск на Ибице, откуда публикует озорные кадры. Так, на одном из последних опубликованных фото Instagram она засветила свои прелести.

Хуско поделилась в Instagram фото, на котором позирует в настолько коротких шортах, что места для фантазии просто не остается! С другой стороны - девушка хорошо поработала над своим телом и почему теперь она должна его стесняться? Конечно, она должна показывать себя и вдохновлять таким образом других людей!

Еще в прошлом месяце в интервью для MyHits Хуско рассказала, что начала заниматься из-за своего веса: "Я стала тренироваться потому, что была очень худой, а мне очень хотелось стать более женственной и добиться красивых форм".

"Тогда я решила, что хочу сосредоточится на ягодицах - так и получилось, что это теперь стиль жизни", - говорит Хуско, которую можно смело называть "Самыми красивыми ягодицами Эстонии".

Смотри фото!

 

Can’t get enough of this beautiful place! Somebody to hike with me? 🧡

Публикация от ERNA HUSKO 👸🏼🍑 (@ernahusko)

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