Огонь! Эрна Хуско показала свой фирменный знак - попу!

Хуско поделилась в Instagram фото, на котором позирует в настолько коротких шортах, что места для фантазии просто не остается! С другой стороны - девушка хорошо поработала над своим телом и почему теперь она должна его стесняться? Конечно, она должна показывать себя и вдохновлять таким образом других людей!

Еще в прошлом месяце в интервью для MyHits Хуско рассказала, что начала заниматься из-за своего веса: "Я стала тренироваться потому, что была очень худой, а мне очень хотелось стать более женственной и добиться красивых форм".

"Тогда я решила, что хочу сосредоточится на ягодицах - так и получилось, что это теперь стиль жизни", - говорит Хуско, которую можно смело называть "Самыми красивыми ягодицами Эстонии".