Сб, 30.06.2018
Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Белла Хадид вышла в свет в роскошном золотом платье

Белла Хадид вышла в свет в роскошном золотом платье

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В четверг, 28 июня, в Риме состоялся званый ужин ювелирного дома Bvlgari. Среди гостей было множество знаменитостей, в том числе и амбассадоры бренда: "ангел" Victoria's Secret Лили Олдридж, актриса Ева Грин и звезда Instagram Жасмин Сандерс, пишет Сегодня.

Но центром внимания на вечеринке стала 21-летняя супермодель Белла Хадид. Девушка выбрала длинное золотое платье с сексуальным разрезом от бедра. Смелый наряд от Versace Белла дополнила едва заметными босоножками цвета nude на высоком каблуке и, конечно, ювелирным ансамблем от Bvlgari: сверкающим чокером и элегантными бриллиантовыми сережками.

Супермодель подчеркнула свою яркую красоту сдержанным макияжем: блестящие светло-коричневые тени идеально гармонировали с нежно-розовой губной помадой. Что касается прически, Белла недавно сделала каре, но в этот вечер она нарастила прямые длинные пряди и сделала боковой пробор.

Смотри галерею!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ