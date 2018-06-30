Белла Хадид вышла в свет в роскошном золотом платье

Но центром внимания на вечеринке стала 21-летняя супермодель Белла Хадид. Девушка выбрала длинное золотое платье с сексуальным разрезом от бедра. Смелый наряд от Versace Белла дополнила едва заметными босоножками цвета nude на высоком каблуке и, конечно, ювелирным ансамблем от Bvlgari: сверкающим чокером и элегантными бриллиантовыми сережками.