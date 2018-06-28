Они это сделали! Ученые создали инструкцию по завоеванию любой женщины

План покорения любой женщины:

1. Активно использовать мимику. Мужчине следует смотреть в глаза своей избраннице, широко улыбаться, приподнимать брови во время разговора.

2. Выбирать женщин, похожих внешне на вас. То есть коротышкам не рекомендуется делать какие-либо пассы в сторону длинноногих красавиц, а вот обладателям роста дяди Стёпы нет смысла смотреть на невысоких дам. Успех гарантирован, если обращать внимание на женщин со схожими чертами лица.

3. Отдавать предпочтение женщинам постарше. Фишер поясняет: женщины с опытом значительно спокойнее своих более молодых конкуренток, они не истерят по любому поводу, более рассудительны, а значит, в мужчине они быстрее разглядят положительные стороны, и ему будет проще добиться их благосклонности.

4. Носить бороду. Популярные последнее время барбершопы, видимо, не зря так активно расплодились. Женщины, как утверждают учёные, отдают большее предпочтение мужчинам с ухоженной растительностью на лице.