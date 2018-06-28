Они это сделали! Ученые создали инструкцию по завоеванию любой женщины

Мужчины веками ломают голову над тем, чего хотят женщины, и, как следствие, на тем, что же сделать ради завоевания понравившейся им особы. На помощь представителям сильной половины человечества решила прийти антрополог из Университета Рутгерса Хелен Фишер. Она прописала ряд правил для мужчин, следуя которым, как уверяет эксперт, можно добиться расположения любой женщины, пишет Men's Cult со ссылкой на Psychology Today.
План покорения любой женщины:
1. Активно использовать мимику. Мужчине следует смотреть в глаза своей избраннице, широко улыбаться, приподнимать брови во время разговора.
2. Выбирать женщин, похожих внешне на вас. То есть коротышкам не рекомендуется делать какие-либо пассы в сторону длинноногих красавиц, а вот обладателям роста дяди Стёпы нет смысла смотреть на невысоких дам. Успех гарантирован, если обращать внимание на женщин со схожими чертами лица.
3. Отдавать предпочтение женщинам постарше. Фишер поясняет: женщины с опытом значительно спокойнее своих более молодых конкуренток, они не истерят по любому поводу, более рассудительны, а значит, в мужчине они быстрее разглядят положительные стороны, и ему будет проще добиться их благосклонности.
4. Носить бороду. Популярные последнее время барбершопы, видимо, не зря так активно расплодились. Женщины, как утверждают учёные, отдают большее предпочтение мужчинам с ухоженной растительностью на лице.
5. Использовать силу денег. Шубы, бриллианты, цветы и массажи, а также любые другие способы побаловать свою любимую должны идти в ход. Забота, помноженная на толстый кошелёк, действует на представительниц прекрасного пола буквально магически.