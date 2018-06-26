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Найден способ пить кофе, который продлевает жизнь

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Кофе.

ФОТО: Scanpix

Употребляя кофе определенным образом, можно повысить собственную защиту от серьезных болезней и продлить жизнь. Заключение об этом было сделано специалистами из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне.

Употребление черного кофе без добавок и сахара активирует клеточный процесс, улучшающий состояние сосудов. Тем самым кофе защищает от повреждений сердце, причем, оказывает подобный эффект даже при диабете, ожирении и изменениях, связанных с возрастом, сообщает Medikforum.

Кроме того, употребление кофе коррелирует с повышением защиты от других опасных патологий. «Риск развития онкологических заболеваний снижается на 20%, риск развития диабета второго типа - на 30%. Работа сердца при употреблении кофе улучшается на 5%», - констатировали немецкие специалисты.

Ученые отметили, что для проявления целебного эффекта нужно выпивать от двух до четырех чашек кофе.

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