«Завтра рожать»: изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем

Ксения Собчак и Максим Виторган приняли участие в благотворительном концерте. Скандально известная телеведущая появилась на публике в зеленом платье такого фасона, что фанаты сделали вывод: Ксения снова ждет ребенка.
В саду "Эрмитаж" состоялось благотворительное мероприятие, учрежденное фондом "Бюро добрых дел". Организация специализируется на заботе о детях, которые остались без попечения родителей.
Она помогает пяти детским домам в трех регионах России. Основная специализация Бюро добрых дел – комплексная подготовка подростков (тех детей, которых редко забирают в приемные семьи) ко взрослой – профессиональной и семейной – жизни.
В саду "Эрмитаж" состоялось благотворительное мероприятие, учрежденное фондом "Бюро добрых дел". Организация специализируется на заботе о детях, которые остались без попечения родителей.
Она помогает пяти детским домам в трех регионах России. Основная специализация Бюро добрых дел – комплексная подготовка подростков (тех детей, которых редко забирают в приемные семьи) ко взрослой – профессиональной и семейной – жизни.
"С мужем. И дома и на сцене (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко написала Собчак. Поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Многие заявили, что этот наряд категорически не подходит Ксении. Дескать, складывается впечатление, будто телеведущая на сносях.
"Завтра рожать", "Колхоз на выезде", "Hаряд...", "Ксения беременушка что ли? Молодец!!!", "Мне кажется что она беременна", "Ого! Второй на подходе! Поздравляем!!!", "Я в таком бы даже в магаз за углом не пошла", "Рабочий и колхозница", "Ну стиль у Ксении конечно...", "на этот раз не очень, как бабушка", – высказались пользователи Сети.