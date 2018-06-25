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«Завтра рожать»: изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем ФОТО!

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Собчак и Виторган.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Ксения Собчак и Максим Виторган приняли участие в благотворительном концерте. Скандально известная телеведущая появилась на публике в зеленом платье такого фасона, что фанаты сделали вывод: Ксения снова ждет ребенка.

В саду "Эрмитаж" состоялось благотворительное мероприятие, учрежденное фондом "Бюро добрых дел". Организация специализируется на заботе о детях, которые остались без попечения родителей.

Она помогает пяти детским домам в трех регионах России. Основная специализация Бюро добрых дел – комплексная подготовка подростков (тех детей, которых редко забирают в приемные семьи) ко взрослой – профессиональной и семейной – жизни.

В саду "Эрмитаж" состоялось благотворительное мероприятие, учрежденное фондом "Бюро добрых дел". Организация специализируется на заботе о детях, которые остались без попечения родителей.

Она помогает пяти детским домам в трех регионах России. Основная специализация Бюро добрых дел – комплексная подготовка подростков (тех детей, которых редко забирают в приемные семьи) ко взрослой – профессиональной и семейной – жизни.

"С мужем. И дома и на сцене (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко написала Собчак. Поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Многие заявили, что этот наряд категорически не подходит Ксении. Дескать, складывается впечатление, будто телеведущая на сносях.

 

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"Завтра рожать", "Колхоз на выезде", "Hаряд...", "Ксения беременушка что ли? Молодец!!!", "Мне кажется что она беременна", "Ого! Второй на подходе! Поздравляем!!!", "Я в таком бы даже в магаз за углом не пошла", "Рабочий и колхозница", "Ну стиль у Ксении конечно...", "на этот раз не очень, как бабушка", – высказались пользователи Сети.

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