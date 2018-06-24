Забросившая спортзал Самбурская показала фото в купальнике

Среди своих поклонников Настасья Самбурская известна не только ярким актерским талантом и недюжинным чувством юмора, но и внимательным отношением к собственному телу. Актриса поддерживает себя в форме регулярными походами в спортзал. Однако оказалось, что даже перерыв на четыре месяца не в силах испортить ее формы.

На своей странице в Instagram Самбурская показала свою фигуру в купальнике. Благодаря открытой позе подписчики смогли внимательно рассмотреть все ее особенности и даже самый строгий критик не смог найти к чему придраться. "В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления", – поделилась актриса с пользователями Сети.

A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on Jun 23, 2018 at 1:28am PDT

Впрочем. она оговорилась, что из-за такого перерыва в спорте и пристрастия к не самой полезной еде "вид сзади противопоказан". Однако регулярные занятия спортом в прошлом все же дают о себе знать. "Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме", – объяснила Самбурская.

A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on Jun 19, 2018 at 2:36am PDT