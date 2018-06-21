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Галкин на всю страну показал морковку Пугачевой

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Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Максим Галкин порадовал поклонников (и журналистов) новым семейным видео. Ролик с шоуменом, его супругой Аллой Пугачевой и их маленькими детьми Гарри и Лизой произвел фурор, пишут Дни.ру.

На днях Максим Галкин отпраздновал день рождения. Популярному телеведущему, шоумену, юмористу исполнилось 42 года. Незадолго до важной даты его супруга Алла Пугачева и их дети Гарри и Лиза сняли на несколько недель домик у моря, именно оттуда Максим и публикует фотографии и видео, размещая их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Так, новый ролик Галкина с участием семьи порадовал подписчиков. "Аппетитоподъемный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется. Всем остальным – приятного аппетита!", – написал телеведущий под публикацией. На видео Галкин заснял сына Гарри, уплетающего сосиску (причем мальчик самостоятельно пользуется ножом), дочь Лизу, жующую пряник, а также собственный ужин, состоящий из сардин.

Причем рыбу Максим ест прямо из консервной банки. "Что может быть вкуснее сардинок? Скажи?" – поинтересовался Галкин и направил объектив с еды на сидящую рядом Пугачеву. "Только морковка", – коротко ответила Алла, демонстрируя овощ. "Нет, лучше сардинки. Еще и беллини принесли! Ну, это жизнь!" – заявил Галкин, демонстрируя коктейль с красивой пенкой.

Пользователи Сети прокомментировали видео. В частности, они высказали восторг в адрес детей и удивились "скудному" питанию Пугачевой и Галкина. "Вкуснятина!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алла Борисовна хорошо выглядит, зря стесняется сниматься, на вас одна надежда Максим снимайте нам роликов больше с ребятишками и с ней🌹", "Алла Борисовна, Вам морковка к лицу", "А Гарри видно любитель мясного! Маленький ,,мужичок,, с таким аппетитом кушает! Себе захотелось ,пойду перекушу! Спасибо !", "Алла бедная , все морковки грызет 😅", "Ты прям как дед старый, поборник питания😅 ешь пока живётся и живи пока жуется", – высказались подписчики.

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