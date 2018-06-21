Галкин на всю страну показал морковку Пугачевой

На днях Максим Галкин отпраздновал день рождения. Популярному телеведущему, шоумену, юмористу исполнилось 42 года. Незадолго до важной даты его супруга Алла Пугачева и их дети Гарри и Лиза сняли на несколько недель домик у моря, именно оттуда Максим и публикует фотографии и видео, размещая их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Так, новый ролик Галкина с участием семьи порадовал подписчиков. "Аппетитоподъемный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется. Всем остальным – приятного аппетита!", – написал телеведущий под публикацией. На видео Галкин заснял сына Гарри, уплетающего сосиску (причем мальчик самостоятельно пользуется ножом), дочь Лизу, жующую пряник, а также собственный ужин, состоящий из сардин.

Причем рыбу Максим ест прямо из консервной банки. "Что может быть вкуснее сардинок? Скажи?" – поинтересовался Галкин и направил объектив с еды на сидящую рядом Пугачеву. "Только морковка", – коротко ответила Алла, демонстрируя овощ. "Нет, лучше сардинки. Еще и беллини принесли! Ну, это жизнь!" – заявил Галкин, демонстрируя коктейль с красивой пенкой.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 21, 2018 at 5:07am PDT