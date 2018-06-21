«Заперся в отеле»: странная смерть российского телеведущего вызвала вопросы

По информации источников, тело Бородина нашли в запертом номере отеля в Медельине. Поначалу пресса распространяла множество версий о гибели молодого шоумена, но теперь ситуацию прояснил более достоверный источник.

Дипломат Евгений Наумов сообщил, что пока нет оснований полагать, что к гибели Андрея Бородина кто-либо причастен, передает РИА Новости. «По данным полиции, никакого криминала там нет. Это была ненасильственная смерть», – отметил он.

Наумов рассказал, что по прибытии в Колумбию Бородин не встал на консульский учет в дипмиссии. Посольство держит ситуацию под контролем и находится в контакте с местными властями.

Новость о смерти Андрея Бородина сообщил стилист Сергей Зверев. Он обнародовал в Instagram фотографию известного шоумена в черной рамке.

Зверев не прокомментировал снимок, который опубликовал в социальной сети, зато дал адрес страницы Бородина. Последний пост шоумена датирован мартом. Знакомые Бородина отмечают, что в последнее время он вел себя крайне странно. Молодой человек не раскрывал свой возраст в соцсетях и часто встречался со звездами. В Колумбию он сорвался спонтанно и на все призывы друзей вернуться отвечал отказом.