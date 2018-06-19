Умер художник и внук основателя театра имени Вахтангова

Из жизни ушёл художник Евгений Вахтангов, который также приходился внуком основателю театра им. Вахтангова. Живописец скончался в возрасте 75 лет, пишет Life.ru.

— Умер Евгений Сергеевич Вахтангов, — заявила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

Живописец скончался после продолжительной болезни. Отмечается, что дата и место похорон будут объявлены позже.