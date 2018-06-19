Снимок маленькой дочки Игоря Николаева на пляже в Прибалтике умилил подписчиков (ФОТО)

Один из недавних кадров, опубликованных на страничке жены Игоря Николаева, привел фолловеров Юлии Проскуряковой в восторг. Маленькая Вероника запечатлена в нежном купальнике с рюшами бегущей по пляжу за чайкой. Многие поклонники отметили, что дочка артистов "очаровательная пампушка" и "сладкая пухляшка", пишут Argumenti.ru.