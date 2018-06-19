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  • Снимок маленькой дочки Игоря Николаева на пляже в Прибалтике умилил подписчиков (ФОТО)

Снимок маленькой дочки Игоря Николаева на пляже в Прибалтике умилил подписчиков (ФОТО)

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Игорь Николаев

ФОТО: Scanpix

Пляжная фотография маленькой дочери музыканта Игоря Николаева умилила поклонников артиста. В настоящий момент певец, его супруга Юлия и их дочка Вероника отдыхают на побережье Рижского залива.

Один из недавних кадров, опубликованных на страничке жены Игоря Николаева, привел фолловеров Юлии Проскуряковой в восторг. Маленькая Вероника запечатлена в нежном купальнике с рюшами бегущей по пляжу за чайкой. Многие поклонники отметили, что дочка артистов "очаровательная пампушка" и "сладкая пухляшка", пишут Argumenti.ru.

Маму Вероники похвалили за прекрасный кадр, который передает веселый нрав малышки и радость ребенка, находящегося на отдыхе.

 

Ника. Море. Чайка.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

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