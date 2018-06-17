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Смотри: ГлюкоZа пикантным снимком возбудила фанатов

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ГлюкоZа

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik/Scanpix

ГлюкоZа порадовала фанатов свежим провокационным снимком. Артистка сфотографировалась в откровенной позе в белье. 

Наталья Ионова часто балует фанатов пикантными снимками. На этот раз она решила продемонстрировать московский закат и себя на его фоне. Артистка сфотографировалась в кружевном комплекте, подчеркнувшем ее натренированное тело. Фанаты забросали артистку комплиментами, а хейтеры назвали снимок «позорищем», пишет 7d.org.ua.

 

In love with Moscow sunsets 😍 #intimissimi #SunsetLovers #italianlingerie #intimissimirussia

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

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