Смотри: ГлюкоZа пикантным снимком возбудила фанатов

Наталья Ионова часто балует фанатов пикантными снимками. На этот раз она решила продемонстрировать московский закат и себя на его фоне. Артистка сфотографировалась в кружевном комплекте, подчеркнувшем ее натренированное тело. Фанаты забросали артистку комплиментами, а хейтеры назвали снимок «позорищем», пишет 7d.org.ua.