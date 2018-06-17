Смотри: ГлюкоZа пикантным снимком возбудила фанатов
17. июнь 2018, 12:42
ГлюкоZа порадовала фанатов свежим провокационным снимком. Артистка сфотографировалась в откровенной позе в белье.
Наталья Ионова часто балует фанатов пикантными снимками. На этот раз она решила продемонстрировать московский закат и себя на его фоне. Артистка сфотографировалась в кружевном комплекте, подчеркнувшем ее натренированное тело. Фанаты забросали артистку комплиментами, а хейтеры назвали снимок «позорищем», пишет 7d.org.ua.