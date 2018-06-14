чт, 14.06.2018
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  • Работа для принцессы: Меган Маркл подружилась с Елизаветой II и та доверила ей важную миссию

Работа для принцессы: Меган Маркл подружилась с Елизаветой II и та доверила ей важную миссию

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Супруга принца Гарри впервые приняла участие в визите как член королевский семьи, а также как сопровождающий британскую королеву в поездках по стране, пишет Пятый канал.

Как сообщает The Mirror, утром 14 июня Елизавета II и Маркл прибыли на поезде в город Ранкорн графства Чешир, где им устроили теплый прием с участием сотен школьников. Известно, что королева примет участие в открытии автомобильного моста через реку Мерси.

Затем Елизавета и Маркл должны проехали на автомобиле в город Честер, где состоялось открытие общественно-культурного центра Storyhouse. Кроме того, монарх встретилась с сирийскими беженцами и посетила местную ратушу.

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