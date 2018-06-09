Лера Кудрявцева впервые откровенно о беременности

«Ну куда мне столько часов вести концерт в моем положении! Это же такие нагрузки. Я решила себя поберечь», – сказала Кудрявцева. Отметим, что это первое высказывание блондинки о своем интересном положении. Слухи о беременности Леры муссировались в прессе на протяжении нескольких лет – с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Однако лишь сейчас информация о положении Кудрявцевой подтвердилась.

Ранее ее подруга, певица Юлия Началова объявила, что телеведущая решила сделать паузу в работе. «Мы с Лерой дружим не один десяток лет. Последний раз много говорили про ее беременность. Обсуждали какие-то вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить, всякие примочки и новинки в этом плане. Столько изменилось и появилось с тех пор, как мы с ней стали мамами! Лерочка на днях ушла в отпуск, чему я безумно рада, так как она работала день и ночь без выходных. С ней рядом все время находится муж, что очень важно для них обоих», – рассказала в интервью Началова.