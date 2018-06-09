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«Злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа»: Волочкова поделилась фото в стрингах

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Анастасия Волочкова выложила в «Инстаграме» фото с отдыха в откровенном купальнике. Снимок она сопроводила философской записью о своих жизненных установках, пишет Лайф.

«Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А ещё... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа. А я слушаю шум волн», - подписала фото Волочкова.

Чтобы лучше расслышать шум волн и не нагружать пятую точку информацией, бывшая балерина закрыла комментарии под снимком. Впрочем, это не помешало подписчикам высказаться под предыдущим постом Анастасии:

«Полюбуйтесь на её попу, которую она ко всем повернула. Она сама изрыгает грязь. А комменты закрыла»

«Волочкова, откройте комментарии к фото, где вы с голым задом! Хотим веселья!»

Впрочем, у балерины нашлись и защитники, которые отметили, что фото в стрингах — практически новая грань таланта Анастасии:

«Ну что все докопались, задница-то очень даже неплохая, и новый ракурс. Шпагата не было, цветов тоже, вроде должны мы все порадоваться!»

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