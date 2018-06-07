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Видео: беременная Нюша записала обращение для Эстонии

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Нюша.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Российская поп-звезд Нюша выступит 14 июля на официальном концерте Shell Helix Rally Estonia на Тартуской певческой сцене. Горячо любимая как в Эстонии, так и в России певица привезет с собой весь свой впечатляющий парад хитов и роскошное шоу.

Нюшу можно смело считать очень известной в российской поп-музыке, певице принадлежит титул «Артист, выпустивший самое большое количество синглов номер один». Карьера Нюши была быстрой и головокружительной. Артистка со своими энергичными и мощными сценическими шоу – частая гостья крупнейших фестивалей и концертов на стадионах. 27-летняя звезда относится к числу наиболее обсуждаемых певиц среди знаменитостей славянского культурного пространства.

Вышедший восемь лет назад дебютный альбом Нюши «Выбирать чудо» сразу привлек к себе большое внимание в мире российской танцевальной музыки. Ее хиты «Цунами», «Выбирать чудо», «Наедине» и «Выше» стали большими кассовыми хитами. Выпущенный несколько лет назад «Где ты, там я» и последний хит «Ночь» также очень любимы на русских радиостанциях и в танцзалах. 

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