Видео: беременная Нюша записала обращение для Эстонии

Нюшу можно смело считать очень известной в российской поп-музыке, певице принадлежит титул «Артист, выпустивший самое большое количество синглов номер один». Карьера Нюши была быстрой и головокружительной. Артистка со своими энергичными и мощными сценическими шоу – частая гостья крупнейших фестивалей и концертов на стадионах. 27-летняя звезда относится к числу наиболее обсуждаемых певиц среди знаменитостей славянского культурного пространства.

Вышедший восемь лет назад дебютный альбом Нюши «Выбирать чудо» сразу привлек к себе большое внимание в мире российской танцевальной музыки. Ее хиты «Цунами», «Выбирать чудо», «Наедине» и «Выше» стали большими кассовыми хитами. Выпущенный несколько лет назад «Где ты, там я» и последний хит «Ночь» также очень любимы на русских радиостанциях и в танцзалах.