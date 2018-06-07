Мужчина на своей руке показал, почему шрамы не потеют. На Reddit его окрестили сверхчеловеком!

Когда комментаторы поняли, почему шрамы не потеют, они стали придумывать новые применения этому знанию, а необычной внешности обладателя рубцов стали приписывать сверхъестественные свойства.

Пользователь Reddit под ником Thetacticaltacos показал необычную особенность своей покрытой шрамами руки на форуме Reddit. Он рассказал, что рубцы появились на обеих руках в результате проблем со здоровьем. По его словам, во время той болезни его жизни угрожала опасность, так что шрамы не самая суровая плата за выздоровление.

«Всё дело в быстром растяжении кожи. Были кое-какие проблемы со здоровьем, а лекарства вызывали отёки и увеличение веса. Моим рукам и плечам тогда сильно досталось, зато это спасло мне жизнь. Хотел бы я, чтобы история была поинтереснее. Иногда, когда меня спрашивают об этом на публике, так и хочется ответить: «Взрыв химикатов, я был единственным выжившим… Не люблю об этом говорить…». Если серьезно, я не против таких вопросов, просто жаль, что нет истории поинтереснее», - пишет он.

Впрочем, возможно, мужчина напрасно считает свою историю скучной. Вряд ли он бы позавидовал любой из историй, которые звучат в проекте фотографа, которая фотографирует шрамы людей, а их обладатели рассказывают, как их получили.

Вот как выглядит рука пользователя форума. Места, где кожа была повреждена, до сих пор заметны: они отличаются цветом.

ФОТО: Reddit

Это происходит из-за того, что рубцовая ткань отличается от обычной кожной не только внешне. Её строение гораздо проще — она почти целиком состоит из коллагена. В рубцовой ткани не появляются потовые железы, поэтому она не может потеть. Волос тоже нет: фолликулы, из которых они должны расти, не восстанавливаются.

ФОТО: Reddit