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Пугачева застукала Галкина без штанов за странным занятием

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

Певица Алла Пугачева показала своего мужа юмориста Максима Галкина в неглиже. Примадонна засняла супруга на камеру телефона и выложила в Сеть.

На Instagram–странице Галкина появилось забавное видео, в котором юморист стоит в рубашке и плавках, а голос Аллы Борисовны за кадром дает понять, что она выступает в качестве оператора. Отметим, что при просмотре видео, не совсем ясно, чем занимался юморист до того, как Пугачева с камерой застукала его без штанов.

"Что ты меня снимаешь. Лучше сама снимись", – обращается к любимой супруге артист. Пугачева со смехом отвечает: "Сама снимись, сама снимись… Ты бы лучше штаны надел.  Я – женщина взрослая, наснималась уже за свою жизнь. А ты, давай, шуруй. Пока, любимый! Штаны там на кресле висят".

Под видео Примадонна написала от своего лица несколько строк: "Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева".  Подписчики Максима встретили ролик с восторгом. За несколько часов его посмотрели около 700 тысяч раз, а хвалебные комментарии появлялись раз в минуту.

Добавим, что Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года. В сентябре 2013 года у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Девочка появилась на свет на несколько минут раньше брата.

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