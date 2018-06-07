Пугачева застукала Галкина без штанов за странным занятием

На Instagram–странице Галкина появилось забавное видео, в котором юморист стоит в рубашке и плавках, а голос Аллы Борисовны за кадром дает понять, что она выступает в качестве оператора. Отметим, что при просмотре видео, не совсем ясно, чем занимался юморист до того, как Пугачева с камерой застукала его без штанов.

"Что ты меня снимаешь. Лучше сама снимись", – обращается к любимой супруге артист. Пугачева со смехом отвечает: "Сама снимись, сама снимись… Ты бы лучше штаны надел. Я – женщина взрослая, наснималась уже за свою жизнь. А ты, давай, шуруй. Пока, любимый! Штаны там на кресле висят".

Под видео Примадонна написала от своего лица несколько строк: "Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева". Подписчики Максима встретили ролик с восторгом. За несколько часов его посмотрели около 700 тысяч раз, а хвалебные комментарии появлялись раз в минуту.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 6, 2018 at 7:47am PDT