«Мой некрасивый муж!»: Водонаева показала срамное фото

«Ужас ужасный. Зачем нам нужен твой голый мужчина?», «Фу, какая мерзость. Ты совсем сдурела, водонаиха (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Его пожалеть ))) бедняжка каждый день секс, да об этом можно только мечтать )))», «К чему этот цирк, честно не пойму... То *** обсуждают в предыдущих прстах, теперь фото на грани, осталось последнее-фото самого ***... Зачем людям знать про это, кому это интересно ? Это вроде интимные вещи между супругами ... Такая жгучая потебность в пиаре или необходимость кому-то, что то доказать?», «Кокос уберите!!» – высказались взволнованные подписчики.