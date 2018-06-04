«Я люблю свою жену»: Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли

Несмотря на то, что с разрыва прошло два года, официально они его так и не оформили. Это дало повод для многочисленных слухов и спекуляций.

Американское издание Globe сообщило своим читателям, что пара нашла в себе силы забыть старые распри и опять начать жить как полноценная семья. Журналисты даже привели слова Брэда Питта о том, что прошлые чувства к Анджелине Джоли у него еще не остыли. «Я люблю свою жену!», – якобы заявил актер.

ФОТО: MARK RALSTON / AFP

По сведениям светских хроникеров, не отстает от него и красавица-супруга. Она, как рассказывают в СМИ, вручила возлюбленному ключи от своего дома, чтобы тот мог приходить «когда ему заблагорассудится». Это более чем прозрачный намек на то, что пара теперь живет вместе и готова работать над своими отношениями.

Более того, источникам Globe стали известны весьма пикантные подробности одного из свиданий Брэда Питта и Анджелины Джоли. Они утверждают, что у пары было «жаркое, срывающее одежду примирение». «Это было захватывающее и взрывоопасно. Оно помогло им забыть старые проблемы и понять, что они не созданы ни для кого, кроме друг друга», – поделился осведомленный источник.

Впрочем, на этом моменте у некоторых опытных светских хроникеров начали закрадываться сомнения. В частности, издание Gossip Cop задается вопросом, как можно было узнать столь интимные тайны супругов. Неужели в погоне за эксклюзивной информацией кто-то спрятался под кроватью, на которой полным ходом шло примирение Анджелины Джоли и Брэда Питта?