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Белла Хадид о пластических операциях: «Просканируем мое лицо, если не верите»

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ФОТО: Instagram / Instagram

Вокруг Беллы Хадид не перестают ходить слухи о пластических операциях, но модель упорно отрицает их правдивость, пишет Сплетник со ссылкой на журнал InStyle .

В новом интервью она высказалась против хирургического вмешательства и призналась, что боролась с депрессией и неуверенностью в себе.

«Люди думают, что я сделала кучу операций. Что хочу ответить? Просканируем мое лицо, если не верите. Боюсь вводить филлеры в губы: очень не хочется портить лицо»,— заявила модель.

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures/PAL/MPI/Capital Pictures

Белла добавила, что сейчас довольна внешностью, но так было не всегда.

«Люди думают, что я очень уверена в себе, но в действительности этому пришлось научиться»,— призналась Хадид и вспомнила, что в юности стыдилась «больших бедер» и считала себя «пухлой». 

Модель рассказала, что отдельным испытанием для нее стали нападки хейтеровв соцсетях.

«Мне потребовалось много времени, чтобы научиться не слушать. Всем даются испытания, которые нужно преодолеть. В прошлом году у меня была серьезная депрессия. И она была связана с буллингом, пережитым в юности. Теперь мне кажется, что не нужно быть такой уж застенчивой»,— поделилась мыслями Белла.

Bella Hadid

ФОТО: Aurore Marechal/PA Wire/PA Images

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