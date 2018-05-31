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  • Вся светится! Матильда расцвела после расставания со Шнуровым

Вся светится! Матильда расцвела после расставания со Шнуровым ФОТО!

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Сергей Шнуров и Матильда

ФОТО: Instagram

Пока еще супруга фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда, несмотря на скорый развод, цветет и пахнет. Поклонники отметили, что избавление от скандалиста-мужа позитивно сказалось на внешности брюнетки.

В своем Instagram Матильда опубликовала фото, на котором позирует рядом с коллекцией официальных мячей Кубка мира по футболу FIFA. Молодая женщина облачена в легкое коктейльное платье с пышной юбкой и откровенным декольте. Супруга певца непринужденно улыбается.

Под фото она написала, что женщина всегда, даже в ситуации отчаяния, должна выглядеть потрясающе. "Ну и несмотря ни на что – платье, макияж, улыбка. В "обстоятельствах" это как физкультура – не хочется, а надо", – прокомментировала снимок Матильда.

Поклонники отметили, что она прекрасно выглядит и посочувствовали неудаче в личной жизни.

Добавим, что, судя по соцсетям Сергея Шнурова, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Теперь его Instagram полон слезливых жалоб на жизнь. Артист недавно даже опубликовал строчки из песни: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою".

Напомним, что 25 мая лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное заявление в своем микроблоге. Певец сообщил, что он и его супруга, танцовщица и бизнес-леди Матильда решили развестись. 

mshnurova
mshnurova
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2 days ago Instagram

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