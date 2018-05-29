Боярский тяжело переживает смерть близкого человека

Боярский начал с упоминания кинокартины "Мосты". Для актера это стало дебютной работой, которая позволила ему посотрудничать с таким мэтром, как Рашкин, передает Russia Today.

"Он был несколько старше, опытнее, очень открытый человек. У нас завязались хорошие, дружеские отношения", – вспоминает актер. Он добавил, что неоднократно виделся с Рашкиным в Москве по работе. "Самые приятные воспоминания остались. Подружились мы во время съемок, но потом встречались все реже и реже", – отметил Боярский.

Ранее стало известно, что актер Юрий Рашкин скончался в возрасте 72 лет. Причины смерти режиссера пока неизвестны.

Напомним, Рашкин работал в "Современнике" с 1967 по 1973 годы. Позже актер перебрался в ленинградский театр Комедии.

Более того, многие годы Юрий Леонидович занимался телевизионной документилистикой. Он делал фильмы о писателях, композиторах и коллегах по цеху. Героями его работ были Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Константин Райкин и Ростислав Плятт.