Это большая радость для меня: Нюша сообщила о беременности

Скрывать интересное положение больше не имеет смысла. Совсем скоро артистка, ревностно охраняющая свою личную жизнь от посторонних, впервые станет мамой, пишет Лайф.
Певица Нюша перестала скрывать своё интересное положение. В Сети всё чаще появляются видеозаписи, на которых заметен её округлившийся животик, а недавнее появление звезды на премии RU.TV в платье свободного покроя лишь подлило масла в огонь. В интервью порталу Super.ru певица призналась, что действительно ждёт ребёнка и скрывать этот факт больше не имеет смысла.
Певица Нюша перестала скрывать своё интересное положение. В Сети всё чаще появляются видеозаписи, на которых заметен ее округлившийся животик, а недавнее появление звезды на премии RU.TV в платье свободного покроя лишь подлило масла в огонь. В интервью порталу Super.ru певица призналась, что действительно ждёт ребёнка и скрывать этот факт больше не имеет смысла.
Напомним, Нюша и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов познакомились во время Универсиады в Казани, но пылкие чувства между ними вспыхнули лишь в начале осени прошлого года. Свадьба проходила на самом романтичном архипелаге мира — на Мальдивах. Официальный брак был заключён в Казани в середине июля 2017 года (об этом первым сообщил паблик Super), а само празднование пара решила устроить на островах.