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  • Это большая радость для меня: Нюша сообщила о беременности

Это большая радость для меня: Нюша сообщила о беременности

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Нюша с мужем.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Скрывать интересное положение больше не имеет смысла. Совсем скоро артистка, ревностно охраняющая свою личную жизнь от посторонних, впервые станет мамой, пишет Лайф.

Певица Нюша перестала скрывать своё интересное положение. В Сети всё чаще появляются видеозаписи, на которых заметен её округлившийся животик, а недавнее появление звезды на премии RU.TV в платье свободного покроя лишь подлило масла в огонь. В интервью порталу Super.ru певица призналась, что действительно ждёт ребёнка и скрывать этот факт больше не имеет смысла.

 

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on

Певица Нюша перестала скрывать своё интересное положение. В Сети всё чаще появляются видеозаписи, на которых заметен ее округлившийся животик, а недавнее появление звезды на премии RU.TV в платье свободного покроя лишь подлило масла в огонь. В интервью порталу Super.ru певица призналась, что действительно ждёт ребёнка и скрывать этот факт больше не имеет смысла.

Напомним, Нюша и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов познакомились во время Универсиады в Казани, но пылкие чувства между ними вспыхнули лишь в начале осени прошлого года. Свадьба проходила на самом романтичном архипелаге мира — на Мальдивах. Официальный брак был заключён в Казани в середине июля 2017 года (об этом первым сообщил паблик Super), а само празднование пара решила устроить на островах.

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