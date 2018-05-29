Это большая радость для меня: Нюша сообщила о беременности

Певица Нюша перестала скрывать своё интересное положение. В Сети всё чаще появляются видеозаписи, на которых заметен её округлившийся животик, а недавнее появление звезды на премии RU.TV в платье свободного покроя лишь подлило масла в огонь. В интервью порталу Super.ru певица призналась, что действительно ждёт ребёнка и скрывать этот факт больше не имеет смысла.

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on May 28, 2018 at 11:57pm PDT

Певица Нюша перестала скрывать своё интересное положение. В Сети всё чаще появляются видеозаписи, на которых заметен ее округлившийся животик, а недавнее появление звезды на премии RU.TV в платье свободного покроя лишь подлило масла в огонь. В интервью порталу Super.ru певица призналась, что действительно ждёт ребёнка и скрывать этот факт больше не имеет смысла.